30 Kasım 2018, 12:32
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Galatasaray, Yarın TT Stadyumunda Taraftarıyla Bir Araya Geliyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi 1 Aralık Cumartesi günü taraftarıyla bir araya gelecek.

Süper Ligde 30 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisine düşen, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, derbiden önceki son antrenmanda taraftarıyla buluşacak. Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını Türk Telekom Stadında yapacak. Saat 19.05'te başlayacak antrenmana 50 bine yakın taraftarın gelmesi bekleniyor.

Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan 19,05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek. Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin önünde çalışmıştı.

Beşiktaş,Galatasaray
30 Kasım 2018 Cuma 12:32



YORUMLAR (5)
GİRESUN: Beşiktaş kitliycek bırakın ayin yapmayı.
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ARAP: beşiktaş bize basarsa şimdiden affola misali
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VATANSEVER: Erkek adam deplasmanda basar
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M.T: GS ( GAZMAN SPOR ) TEMSİLİ
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KAEKARTAL: Gelin kına gecesini evinde yapar :)
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