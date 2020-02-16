Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Galatasaray , 5 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
20' Rakibiyle gerginlik yaşayan Gökhan Töre sarı kart gördü. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte Gökhan Töre ile tartışan Feghouli de sarı kart gördü.
13' Adem Büyük'ü faulle durduran Afriyie Acquah maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.
8' Galatasaray gole yaklaştı. Gökhan Töre'nin riskli pasında araya giren Onyekuru ceza sahasına girdi ve uygun durumdaki Feghouli'yi topla buluşturmak istedi. Top savunmadan sekip yeniden Onyekuru'nun önünde kalırken yıldız futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
1' Maç hızlı başladı. Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin şutunu Muslera kornere çeldi.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Onyekuru, Feghouli, Adem
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut