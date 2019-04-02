Galatasaray, Yeni Malatyaspor Karşısında! Canlı Anlatım

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Türk Telekom Stadında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao,Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer
Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor