02 Nisan 2019, 18:49
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor Karşısında! Canlı Anlatım

Galatasaray, Yeni Malatyaspor Karşısında! Canlı Anlatım

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk ediyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Türk Telekom Stadında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao,Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer

Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (2)
UU: Yaw su onyekuru hayranlini Birak be artik, adam cöp
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NUR: Bu sene Şampiyon GALATASARAY (:
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