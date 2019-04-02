Galatasaray - Yeni Malatyaspor Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (GS Malatyaspor Maçı Canlı İzle)

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında seyircisi önünde karşılaşıyor. Milli maç ve seçim nedeniyle lig maçlarından iki hafta uzak kalan futbolseverler, hasretini kupa maçı ile giderecek. Şimdi ise merakla Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçtai hangi kanalda araştırılıyor. GS Malatya maçı muhtemel ilk onbirler, canlı yayın linki ve detaylar haberimizde.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak. İki maçlı eliminasyon sistemi üzerinden oynanacak olan eşleşmenin ilk ayağı Türk Telekom Stadyumu'nda 2 Nisan Salı günü oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narin yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Ali Şansalan görev alacak. Yarı final ilk maçında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Malatyaspor Maçı Canlı İzle

GALATASARAY VE YENİ MALATYASPOR FİNALE NASIL ÇIKTILAR?

Galatasaray, çeyrek finaldeki rakibi Hatayspor'u 2-0 ve 4-2'lik skorlar sonucunda deplasman golü kuralı ile kupanın dışına iterken; Evkur Yeni Malatyaspor, rakibi Göztepe'yi ev sahibi takımların 1-0 kazandığı iki karşılaşmadan sonra penaltılar ile 5-4 geride bıraktı.

İki takım arasında 28 Ekim 2018 tarihinde Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmadan Evkur Yeni Malatya, 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

GALATASARAY - MALATYA MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun sakatlıkları devam ediyor. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve gıda zehirlenmesi geçiren Younes Belhanda'nın durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

Konuk ekipte ise kadro dışı bırakılan Ertaç Özbir, Murat Akça ve Aboubakar Kamara forma giymeyecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: İsmail, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk, Emre, Feghouli, Sinan, Onyekuru

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa, Seth, Bülent, Guilherme, M.Yıldırım, Pereira, Donald, Robin Yalçın, Ömer, Adem