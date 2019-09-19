Haberler » Spor » Haber

Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

19.09.2019 16:39Galatasaray, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonraki bölümde dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e karşı tam süre alan oyuncular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise interval koşular üzerinde durulan bir antrenman yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:35 Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz"
17:35 Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi! 1+1 yıllık...
17:32 "VAR sistemindeki hakem hata yapamaz"
17:30 Fenerbahçe Kulübünden TFF'ye kural hatası başvurusu
17:29 Osmangazili judocu Balkanlar'da nefes kesecek
17:25 Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurdu
17:22 Fenerbahçe, tff'ye resmi itirazını yaptı