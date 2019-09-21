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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

21.09.2019 15:08Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiyle göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.
Kadro
Akşamüzeri Malatya'ya gidecek Galatasaray'ın kadrosunda Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli yer almadı. Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Emre Akbaba da Malatya kadrosunda bulunmuyor.
Teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması için şu oyunculara kadroda yer verdi:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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