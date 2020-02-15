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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:36Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenman sahasında, ısınma ve pas oyunu ile süren idmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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