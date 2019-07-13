13.07.2019 12:04
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorİSTANBUL - Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
İSTANBUL - Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman basına açık olarak yapıldı. İdman Antrenör Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.
Antrenmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti.
Galatasaray yeni sezon hazırlılarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Sabah, Spor

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