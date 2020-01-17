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Galatasaray, yeni transferlerin lisansını çıkardı

Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.

17.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:35Galatasaray, yeni transferlerin lisansını çıkardı
devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.
Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmış fakat lisanslarını çıkarmamıştı. Sarı-kırmızılılar, bugün 3 futbolcunun da lisansını çıkardı.
Saracchi ve Sekidika, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek. Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Henry Onyekuru, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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