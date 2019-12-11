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Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti!

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken sarı-lacivertli takımın idmanını ailesiyle birlikte takip eden bir çocuk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanına giderek, "Ben Galatasaraylı olmak istiyordum, babam beni Fenerbahçeli yaptı" dedi. Bu söz üzerine Ali Koç, "Fenerli olmana sevindim" dedi.

11.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:19

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de hazırlıklar devam ederken bu sabah yapılan idmanı Başkanı Ali Koç da takip etti. Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada idmanı takip eden bir çocuk, "Ben Galatasaraylı olmak istiyordum fakat babam Fenerbahçeli olacaksın dedikten sonra Fenerbahçeli oldum" dedi.

"MEMNUNSUN DEĞİL Mİ?"

Bu söz üzerine Koç, "İyi demiş mi baban? Memnunsun değil mi? Doğru yolu seçtiğin için." diye sordu. "Evet yanıtını alan Koç, "Yok her takımın çocukları var, önemli olan takımınıza sahip çıkmanız ama Fenerli olmana sevindim" dedi. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.

Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti!

Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (5)
XX:yazik fenerli oldu dert kupu oldu uzuldum cocuga
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Birgün herkes Fenerbahçeli olacak
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EFE CAN:10 sefer okudum haber bunun neresinde anlamadim. bende messi galatasaraya gitmemis fenerbahceyi secmis sandim
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ADINIZI YAZIN:YALAKALIK
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TFFBAHÇE:Yav he he
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