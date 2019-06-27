27.06.2019 15:05
Haberler » Güncel » Haber

Galatasaray, Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, Yiğit Arslan

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, TOFAŞ'ta forma giyen 23 yaşındaki milli basketbolcu Yiğit Arslan ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, TOFAŞ'ta forma giyen 23 yaşındaki milli basketbolcu Yiğit Arslan ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Gelecek sezon Eurocup'ta mücadele edecek olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda ilk transferini son olarak TOFAŞ'ta forma giyen Yiğit Arslan'ı kadrosuna katarak yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arslan ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 23 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonununda 6.7 sayı, 2.7 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile oynadı. Öte yandan Yiğit Arslan, Basketbol Süper Ligi All-Star'da 2017 ve 2018 yıllarında Yetenek Yarışmalarının galibi oldu. Genç basketbolcu ayrıca A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası için açıkladığı aday kadroda bulunuyor. Yiğit Arslan, Bursa ekibi TOFAŞ'ın altyapısından çıkmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sigorta , basketbol , Galatasaray , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:55 Kanalizasyon suyunun girdiği ev kullanılmaz hale geldi
15:55 Kasksız yakalanan kurye: Bu seferlik affedin, bugün işe girdim
15:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı
15:55 Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
15:55 SPOR Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 7 imza
15:55 SPOR Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 7 imza
15:55 ANKARA'DA YABANCILARIN İSTİHDAMINA ERİŞİM İMKANLARI BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENDİ