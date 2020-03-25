Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu - Spor

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde karantinada olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi.

25.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:26

Galatasaray 'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

İşte o açıklama:

''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Etiketler : Galatasaray, Spor

Haberin Videosu :

Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Play-off iddialarına, Nihat Özdemir’den çarpıcı yanıt Spor
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’den ilk mesaj Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj
Saracchi’den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik Spor
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar Spor
Böylesi görülmedi! Milli takım oyuncusunu fidye için kaçırdılar
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı Spor
Koronavirüse yakalanan hakem var mı? MHK Başkanı açıkladı
52 yaşındaki başkan, koronavirüsü yendi! Spor
52 yaşındaki başkan, koronavirüsü yendi!
’Tek tek hesap sormak istiyorum’ diyen Terim’in kızından sert sözler Spor
"Tek tek hesap sormak istiyorum" diyen Terim'in kızından sert sözler
Selçuk İnan’dan duygusal Fatih Terim mesajı Spor
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı

Son Dakika Spor Haberleri

09:28: Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım - Spor 09:27: 25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi - Spor 09:16: Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu - Spor 09:11: Mandzukic, Beşiktaşlı Vida ile görüştü! Türkiye... - Spor 09:11: Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar - Spor 09:03: Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok - Spor 08:47: Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız - Spor 08:05: Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler 00:26: Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik - Spor 23:01: MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı - Spor 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler