Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun

Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Galatasaray'da yönetici Mahmut Recevik, maçın ardından sosyal medya hesabından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

14.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:36

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçta verilen kararlar nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Uğurlu'nun daha önce de aleyhlerine hata yaptığını belirten yönetici, "Yaşar Kemal Uğurlu'yu geçen sene Hatay'dan anımsıyoruz. Sahanın dışından gelen topa gol vermişti. Yukarıda Allah var, hesabını sorar." dedi.

"YAZIKLAR OLSUN"

İki sakatlığın olduğu pozisyonda da kart çıkmadığını belirten Recevik, "Muslera'nın ayağı kırıldı, Andone sedye ile çıkıp sakatladılar, iki pozisyonda sarı kart bile verilmedi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Etiketler: Yaşar Kemal, Galatasaray, Rizespor, Spor, Haber
Yorumlar (23)
SELİM ERDOĞAN: Maçlar sahada oynanmıyor anlamıyormusunuz boşu boşuna kendinizi kırmayın
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YORGUN: O ALLAH, SİZİN CANBAZLIĞINIZI DA GÖRÜYOR. SİZ KAZANINCA HER YOL MÜBAH DA KAYBEDİNCE NE DİYE AĞLAŞIYORSUNUZ! HAMZA GİBİ TAKIMINI HÜSRANA UĞRATITRIIP FATİH İLE POZ MU VEREYDİLER?
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MEMLEKETİM: Korona nedeniyle insanlar bu soytarilardan kurtulmustu lig basladi hortladilar. Ciktik oynayamadik hakkiyla yenildik demiyorlar isleri camur atmak. Bu Ülke''nin spor bakani yokmu sunlari susturacak?
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