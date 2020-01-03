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Galatasaray yönetimi, Arda Turan'ın geri dönüşüne sıcak bakmıyor

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ne kadar istese de Arda Turan'ı seçimde oy kaybettireceği için almak istemiyor. Bazı kulüp üyeleri de Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönüşünden dolayı kaygılı.

03.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:20

teknik direktörü Fatih Terim, "Lider eksikliği var. Arda bu açığı kapatır" diyerek Arda Turan transferine onay verirken seçime gitmeye hazırlanan yönetim ise Arda Turan'ın dönüşü nedeniyle muhalif oyların artmasından çekiniyor.

YÖNETİM TEDİRGİN: BİZE SEÇİM KAYBETTİRİR

Galatasaray'da dün teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasında transfer zirvesi vardı. Yarın işbaşı yapması beklenen İmparator, tatilini erken bitirip dün Türk Telekom Stadı'nda başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle masaya oturdu. Görüşmenin 3 ana maddesi vardı: 1- Transfer edilecek oyuncular. 2- Gönderilecek isimler. 3- Arda Turan'ın durumu! Taraflar arasındaki en dikkat çekici farklı görüş de 3. maddede ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'ın dönüşündeki engeli herkes Terim olarak görüyordu ancak Mustafa Cengiz ve yönetimi bu transfere şerh koydu!

ÜYELERİN BİR BÖLÜMÜ İSTEMİYOR

Deneyimli teknik adam, "Takımda lider eksikliği var. Arda bu açığı kapatabilir, arkadaşlarına Galatasaray'ı ve G.Saraylılık duygusunu çok iyi anlatabilir. Ben gelmesini isterim" dedi. Ancak yönetim cephesi, bu sezonun sonuna kadar seçim yapmayı hedeflemelerinden dolayı bu transfere sıcak bakmadı. Sosyal medya ve taraftar tepkisinden değil, kulüp üyelerini seçim öncesinde küstürmekten çekinen yönetim, oy kaybı yaşamak istemiyor.

(Sabah)

Galatasaray yönetimi, Arda Turan'ın geri dönüşüne sıcak bakmıyor

Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (8)
M YILDIRIM: Adam para istemiyor. Evladınıza sahip çıkın. Bu renklere gönül vermiş. Bırakın bu renklerle veda etsin.
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LD: beter olun sızde ne mıde varmıs arkadaş biitk bir adama verılen değere bak bırbırlerıne kapalı kapılar ardında etmedık kufur bırakmayanlar sımdı sarmas dolas olmus
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HAKO7: durduk yere başınıza iş almayın arda gs ye bir şey kazandırmaz
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ADINIZI YAZIN: ALMAYIN ARDA''YI BAŞKA FUTBOLCUMU KALMADI YAAA. . . .
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KÖTÜ ÖRNEK: arda kaç yıldır bitik formsuz magazin olayları kötü vb. almayın. gençlerin hayallerini yıkmayın herkes hakederek değil el ayak öperek biyerlere gelmeye çalışır kötü örnek olur. herkes çıktığı yere yetiştiği yere geri dönsün dönmeli bizim evladımız öz ve öz vb. edebiyatlarını bırakın. o zaman fatih hocada futbolcu olarak adanademire hoca olarakda ankaragücüne geri dönsün mü diyecez.
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ŞAKİR: Kardeşim sağırmısınız isssstttteeeemmmiiiyyyooorrruuuuz. . .
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HASOLİ66: Başımızda terim gibi bir bela varken ikinciye gerek varmı adamlar haklı. . .
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HELLBOUNDS: bende bakmıyorum
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