Galatasaray Yönetimi Yemeğe Katılmadı

Beşiktaş
ile Galatasaray
'ı karşı karşıya getiren derbi maç öncesinde Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yönetiminin verdiği yemeğe katılmadı. Vodafone Park
'taki derbi öncesinde dostluk yemeği planlayan Beşiktaş, Galatasaray Yönetimi'ne davette bulundu. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdikleri için siyah-beyazlıların davetini kabul etmedi. Bilindiği gibi perşembe günü de Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk
; Fenerbahçe
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu yemeğe davet etmiş ancak Eşref Hamamcıoğlu, son anda yemeğe katılmayacağını açıklamıştı. - İSTANBUL
Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 20:26