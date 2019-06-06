Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e şampiyonluk hediyesi: Anderson Talisca

Beşiktaş'a veda ettikten sonra kariyerine Çin'de devam eden Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefiyle yola çıkan Aslan'ın transfer gündemine geldi.

NEF YİNE YARDIMCI OLACAK

Sarı-kırmızılılar, Guangzhou'da yıllık 7 milyon Euro kazanan 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini, sponsor desteğiyle karşılamayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba transferini üstlenen Nef firmasının, bu transferde de Galatasaray'a yardımcı olması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Teknik patron Fatih Terim'e, Devler Ligi macerası öncesi büyük bir hediye vermek isteyen Galatasaray yönetimi, Talisca için öncelikle kiralama formülünü devreye sokacak. Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakan Sambacı'nın menajeri Carlos Leite ile temaslar şimdiden kuruldu.

(Fanatik)