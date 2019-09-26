Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim özel prim uygulamasına gitti.

Futbol Arena'da yer alan habere göre sarı kırmızılı idareciler, Fenerbahçe derbisine özel olarak oyunculara galibiyet primi vermeyi kararlaştırdı.Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederse yönetim, sarı kırmızılı takıma 4 milyon lira galibiyet primi dağıtacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı son 9 derbi maçtaki sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2018-2019 FB-GS 1 - 1

GS-FB 2 - 2

2017-2018 FB-GS 0 - 0

GS-FB 0 - 0

2016-2017 GS-FB 0 - 1

FB-GS 2 - 0

2015-2016 GS-FB 0 - 0

FB-GS 1 - 1

2014-2015 FB-GS 1 - 0