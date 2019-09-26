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Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim!

Galatasaray yönetimi, derbi maç için özel bir galibiyet primi belirledi. Galatasaray zorlu maçtan galip ayrılırsa yönetim, takıma 4 milyon lira galibiyet primi dağıtacak.

26.09.2019 20:01

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim özel prim uygulamasına gitti.

Futbol Arena'da yer alan habere göre sarı kırmızılı idareciler, Fenerbahçe derbisine özel olarak oyunculara galibiyet primi vermeyi kararlaştırdı.Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederse yönetim, sarı kırmızılı takıma 4 milyon lira galibiyet primi dağıtacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı son 9 derbi maçtaki sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2018-2019 FB-GS 1 - 1

GS-FB 2 - 2

2017-2018 FB-GS 0 - 0

GS-FB 0 - 0

2016-2017 GS-FB 0 - 1

FB-GS 2 - 0

2015-2016 GS-FB 0 - 0

FB-GS 1 - 1

2014-2015 FB-GS 1 - 0

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!

Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim!

Galatasaray, Fenerbahçe, prim, Spor

YORUMLAR(7)
MEMLEKETİM:Bu primden burda takimlarin dellaligini yapan ahmaklarda yararlanacakmi?
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SARİ CİVCİVLERRRR:Fatih oynamayacak ...nedir fatih diye tutturdunuz
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GAYSPOR:Dokunmayın şabanıma
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METE:Ancak şaka bir yana, Terim''''in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. . . Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi, ancak Milan''''da işlemezdi. işlemedi de, Milan''''da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı. pirlooo.
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AHMET:Milan Baros (2014): Onun çok muhteşem bir hoca olduğunu söylerlerdi ama çalıştıktan sonra gerçeği gördüm. Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var. Fatih Terim''''in maç öncesi taktik konuştuğunu hatırlamıyorum. Sadece rakibi yıkmak, parçalamak gibi şeylerden bahsederdi. Zaman geçti şimdi çirkef oldu hemde yanında üç fedaiyle. muhteşem mafya.
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KEBAPÇI SELO:Hagi''''nin kazandırdığı UEFA kupası''''nın kaymağını yıllardır Adana şalgamı ile yeyip 81 milyonla dalga geçen adamdır Fatih Terim namı diyar zımparator, pardon imPARATOR.
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TÜRKMEN BEYİ.:Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı.
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