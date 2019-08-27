Galatasaray yönetimine müjdeli haber! Mahkeme kararını açıkladı

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması talebiyle itirazda bulunmuştu. Bazı divan kurulu üyeleri de televizyonlarda yayınlanan görüntüler nedeniyle itham altında kaldıklarını belirterek feri müdahillik talebinde bulunmuştu.

DURUŞMADA NELER OLDU?

Duruşmada beyanı sorulan, dava konusu genel kurulda divan başkanlığı yapan ve feri müdahil olan avukatlardan Metin Sinan Arslan, karşı tarafının mahkemeye verdiği dilekçelerle, kendisi ve divanda görev yapan diğer arkadaşlarına uygunsuz sözler sarf ettiklerini öne sürerek, "(Gayriahlaki yöntemlerle genel kurul uzatılmıştır.) sözlerini kabul etmiyoruz. Biz avukatlık mesleğini icra ediyoruz. Bu söylemlerle muhatap olamayız. Divan olarak yaptığımız işler, dernek tüzüğüne uygun yapılmıştır. Tedbir kararına dayanak olan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Çöp olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

"TEDBİRİN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

Kurulda görev alan kulüp üyesi Avukat Metin Ünlü de kendilerine iftiralar atıldığını savunarak, "Tedbirin kaldırılmasını GS kulübü istemiştir." dedi. Söz alan feri müdahil davalılar avukatı Kıraç Aras ise ortada idari yönden ibra edilmeyen bir yönetim kurulu bulunduğunu ve davanın sürdüğünü anlatarak, "Yönetim kurulunun ibra edilmeme kararı kesinleşirse ibra edilmeyen bir yönetim kurulunun her yıl aldığı 400 üyenin hesabı ve diğer yaptığı işlemlerin hesabı nasıl telafi edilecek? Bu nedenle yetkililerin mahkemece tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Davacılardan Galatasaray Kulübü yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da ihtiyati tedbirin devamı istediklerini ve tedbire itiraz dilekçesindeki beyanları kabul etmediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"TÜZÜK YASAYA AYKIRI DÜZENLENMİŞTİR"

"Mali ibra nedeni kanunda belirtilmiştir. İdari ibra diye bir kavram yoktur. Tüzük yasaya aykırı düzenlenmiştir. Yasa maddesi divanı bağlar. 3 kez idari ibra yoklaması yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle, divan ile ilgili bir beyanımız yoktur. Biz genel kurulun idari ibra edilmeme konusunu gündeme getiriyoruz, dilekçelerimizde bunu açıkladık. Tedbirin devamı, itirazın reddi gerekir. Feri müdahiller yönünden de mahkeme henüz karar vermemiştir. Bu sebeple beyanları sadece davalı yanında açıklanabilir. Bir talepte bulunamazlar. Tedbir talep edemezler. Davalı tarafın talepleriyle sınırlıdırlar. Öncelik ve acil olarak yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre yetkililerin tedbiren durdurulması talebine de katılmıyoruz. Büyük bir kulüpte harcamalar var, yatırımlar var. Bunların devamı gerekiyor. Kaldı ki bu şekilde talep yetkileri de bulunmamaktadır."

İşte o belgeler;