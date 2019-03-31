Galatasaray, Younes Belhanda'nın Bonservisini Belirledi

Geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Belhanda, ligin 2. yarısında Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri haline geldi. Faslı yıldızın yükselen performansı fiyatını da yansıdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, birçok kulübün listesindeki Belhanda'nın bonservisine zam yaptı.

TERİM DEVREYE GİRMİŞTİ

Galatasaray yönetimi devre arasında Faslı yıldız için Al Ittihad'tan gelen 10 milyon euroluk teklifi kabul etmişti. Ancak Fatih Terim'in devreye girmesi sonrasında satıştan vazgeçilmişti. Gelen bilgilere göre yönetim, özellikle Arap kulüplerinin ilgisini çeken Belhanda için artık kapıyı 15 milyon eurodan açacak. Yıldız futbolcu için kulüplerin bu rakama çıkabileceği düşünülüyor.

SON 6 MAÇTA 6 GOLE KATKI

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Belhanda'yı bu anlamda da büyük bir koz olarak görüyor. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Younes Belhanda son 6 maçta 4 gol ve 2 asistle tam 6 gole direkt katkı yaptı.

(Takvim)