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Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:28Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Yukatel ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu yapan futbolcular, antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Denizlispor, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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