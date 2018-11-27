27 Kasım 2018, 13:18
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Galatasaray, Yunanistan Deplasmanında

Galatasaray, Yunanistan Deplasmanında

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında Galatasaray, Niki Lefkada'nın misafiri olacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar  Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Niki  Lefkada'ya konuk olacak.
Lefkada adasındaki Belediye Atletik Merkezi'nde oynanacak maç TSİ  19.00'da başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan 3  takımdan biri olan Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan  temsilcisi Niki Lefkada ise yaptığı 3 mücadelede henüz galibiyet alamadı.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 20 sayı  farkla 81-61 kazanmıştı.
Avrupa,Yunanistan,Galatasaray

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