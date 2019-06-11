Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Bir yandan dış transferde adım atmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, diğer bir yandan da eldeki oyuncuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak Yunus Akgün'deki tehlikeyi bertaraf etti.

Cim-Bom, sözleşmesi sezon sonunda biten ve başta Anderlecht olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarında olan 18 yaşındaki genç yıldızının sözleşmesini 4 sene uzatarak önlemini erkenden aldı. Galatasaray bir taraftan Yunus Akgün'ün yakın zamanda başka bir kulübe transferinin böylece önüne geçerken diğer taraftan da geleceğe ve yerliye yatırım yaptı. Sarı-kırmızılı takımda asgari ücret ile oynayan Yunus'un yeni sözleşmeyle beraber ücretinin 500 bin liraya yakın bir rakam olacağı belirtildi. Ayrıca genç futbolcunun performansına göre ücretinde ciddi iyileştirmeler de yapılacağı belirtildi.

KONTRATINDA ÇIKIŞ MADDESİ BULUNMUYOR

Galatasaray'da sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Yunus Akgün'ün kontratında çıkış maddesi de bulunmayacak. Sarı-kırmızılılar büyük bir potansiyel olarak görülen genç yeteneğinin mukavelesine serbest kalır maddesi koymadı. Bunun nedeni ise Ozan Kabak'ta yaşananlar. Ozan için ilk önce ciddi rakamlar konuşulurken 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak genç futbolcu kulübüne para kazandırmak için bunun üzerinde bir rakama gitmeyi kabul etmişti.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Devre arasında Belçika'nın köklü ekiplerinden Anderlecht ile adı anılan Yunus'un bonservisi için 3-3.5 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyordu. Fatih Terim'in yaz kampıyla beraber Yunus'un üzerinde daha çok duracağı ve yeni sezonda genç futbolcuya daha fazla zaman vereceği belirtildi. Geride bıraktığımız sezon kupada 529 dakika şans bulan Yunus Akgün 4 golle atarken ligde toplamda 11 maçta 171 dakika süre alabilmişti.

(Skorer)