Galatasaray zafer için sahada! İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Fransız devi Paris Saint-Germain ile TT Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. 22.00'de başlayacak dev karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY:Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG:Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Icardi, Di Maria

PARİS'TE NEYMAR YOK

Paris Saint-Germain, Galatasaray maçına Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.