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Galatasaray zafer için sahada! İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, taraftarı önünde Fransız ekibi PSG'yi konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

01.10.2019 20:56Galatasaray zafer için sahada! İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Fransız devi Paris Saint-Germain ile TT Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. 22.00'de başlayacak dev karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY:Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG:Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Icardi, Di Maria

PARİS'TE NEYMAR YOK

Paris Saint-Germain, Galatasaray maçına Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.


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