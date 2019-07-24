Galatasaraylı Ahmet Sivri, Sancaktepe'ye transfer oldu

Sancaktepe Belediyespor, Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmet Sivri ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Alt Lig'ler hesabında yer alan habere göre 21 yaşındaki golcü oyuncu takımın Bolu kampına katıldı.

Ahmet Sivri, Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından Galatasaray'a transfer edilmişti.

İki sezon Galatasaray U21 takımında forma giyen genç golcü 60 maçta 28 gol atmayı başarmıştı.