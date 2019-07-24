Haberler» Spor» Haber

Galatasaraylı Ahmet Sivri, Sancaktepe'ye transfer oldu

Galatasaray U21 takımında oynayan golcü Ahmet Sivri 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'a kiralandı.

24.07.2019 16:14
Galatasaraylı Ahmet Sivri, Sancaktepe'ye transfer oldu

Sancaktepe Belediyespor, Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmet Sivri ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Alt Lig'ler hesabında yer alan habere göre 21 yaşındaki golcü oyuncu takımın Bolu kampına katıldı.

Ahmet Sivri, Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından Galatasaray'a transfer edilmişti.

İki sezon Galatasaray U21 takımında forma giyen genç golcü 60 maçta 28 gol atmayı başarmıştı.

GalatasarayGalatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'ye kral dairesi

Monchi, 15 yaşındaki Emre DemirMonchi, 15 yaşındaki Emre Demir'in peşinde

FalcaoFalcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

GalatasarayGalatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif! Yıllık kazancı dudak uçuklatacak


Ahmet Sivri, Galatasaray, Sancaktepe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:17   Napoli'den resmi Eljif Elmas paylaşımı
18:15   Sergen Yalçın: UEFA Kupası'nda bir hedefimiz var
18:12   Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı
18:05   RPL'nin İkinci Haftasından En İyi Gol
18:05   İnanılmaz Hedefler: Aleksandr Sobolev - Arsenal Tula
18:05   İnanılmaz Hedefler: Tonny Vilhena Vs FC UFA
18:05   İnanılmaz Hedefler: Arnór Sigurdsson Vs Orenburg