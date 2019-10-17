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Galatasaraylı basketbolcu Funda Nakkaşoğlu, 1 ay forma giyemeyecek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

17.10.2019 12:31Galatasaraylı basketbolcu Funda Nakkaşoğlu, 1 ay forma giyemeyecek
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Funda'nın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk haftasında İsveç'in Lulea BBK takımıyla dün oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.
Sol ayak bileğinde kesik oluşan 25 yaşındaki oyun kurucunun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Funda Nakkaşoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı şekilde aramıza dönmesini dileriz." denildi.

Galatasaray, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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