Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu.
23.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:26
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor