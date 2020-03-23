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Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu.

23.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:26
Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

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