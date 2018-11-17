Galatasaraylı Belhanda Sakatlandı!

Galatasaray
'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda
, ülkesinin Kamerun
ile oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı. Afrika
Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech
'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Younes Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı.
Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Younes Belhanda, yerini Sofiane Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.
Galatasaray,Kamerun,Younes Belhanda
17 Kasım 2018 Cumartesi 03:15