Haberler » Spor » Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı - Spor

Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmesinin ardından bir Galatasaray taraftarı, sarı-lacivertlilere gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı.

24.02.2020 00:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:52

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu 'yi 3-1 mağlup eden , tarihi bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

1999'DAN SONRA İLK GALİBİYET

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 10 maç aradan sonra galip geldi.

Bu tarihi galibiyet sonrası bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye gol atan futbolcuların isimlerini ensesine dövme yaptırdı.

Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  24 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
24.02.2020 01:14:08