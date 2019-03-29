Galatasaraylı Diagne'nin Sakatlandığı Saha, Patates Tarlasını Andırıyor!

Senegal'in Mali'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının 58.dakikasında sert bir şekilde yere düşen ve oyuna devam edemeyen Diagne'nin sakatlanmasına saha zemininin sebep olduğu ortaya çıktı.

DİAGNE'NİN OMZU ÇIKMIŞTI

Yaşanan talihsiz anda gelen ortaya kafayla vurmak isterken dengesini kaybederek yere düşen Diagne'nin omzunda çıkık meydana gelmişti. Diagne'nin hastaneye kaldırıldığı o pozisyon sonrası maçın oynandağı Dakar'daki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nun zemini tartışma konusu oldu. Yeşil zeminin son derece bozuk olduğu, bu nedenle Diagne'nin dengesiz bir şekilde düşerek sakatlandığı yorumları yapılırken, saha zeminini yakından gösteren fotoğrafların paylaşılmasıyla tepkiler yükseldi.

KÖSTEBEK YUVASINA DÖNMÜŞ

Adeta köstebek yuvasına dönmüş çıkıntıların göze çarptığı stat zemini ile ilgili Senegal teknik direktörü Aliou Cisse de "Saha zemini gerçekten iyi değildi. Zemin kötüydü ama iki takım için de aynıydı. Oyuncularımı da böyle bir sahada futbollarını oynayarak galip geldikleri için tebrik ediyorum" yorumunu yapmıştı.

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