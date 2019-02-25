Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Akhisarspor'a attıkları son dakika golünde büyük rol oynarken sevince katılmaması ise dikkat çekti.

Soğuk kanlı ve vurdumduymaz tavırlarıyla bilinen oyuncunun Kostas Mitroglou'nun attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla sevinmemesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

SOYUNMA ODASINDA SEVİNDİ

Öte yandan Hollandalı futbolcunun, soyunma odasında çekilen fotoğrafta sevinç gösterilerine katılmış olduğu gözlerden kaçmadı.