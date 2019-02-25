25 Şubat 2019, 10:04
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Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'un, dün gece 90+4. dakikada gelen golde sevinmemesi herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Akhisarspor'a attıkları son dakika golünde büyük rol oynarken sevince katılmaması ise dikkat çekti.

Soğuk kanlı ve vurdumduymaz tavırlarıyla bilinen oyuncunun Kostas Mitroglou'nun attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla sevinmemesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

SOYUNMA ODASINDA SEVİNDİ

Öte yandan Hollandalı futbolcunun, soyunma odasında çekilen fotoğrafta sevinç gösterilerine katılmış olduğu gözlerden kaçmadı.

Galatasaray, Ryan Donk, Spor


YORUMLAR (29)
ASASA: Habermi bulamadınız yaw!!!
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TECELİ: oda anlamistir macta sike oldugunu gururuna yedirememistir
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  • GALATASARAYLI : istatistiklere bakarsan arada ki farkı anlarsın tek eksin topun çizgiyi geçmemesiydi ama görüyorum ki beyinsizce yorumlar yapıyorsun Allah yardımcın olsun
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GS BAHTİYAR: Gsnin 36 dk kırmızı si eş geçilmiş zorla şampiyon yapılmak isteniyor adam neden sevinsin.Gs taraftarı na sorarsan mitroglu fişi çekti terim sihirbaz.asıl keramet hakemden.avrupada neden tutmuyor bu sihir.
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  • İNADINAGS : sen GS nin avrupa maçını izledinmi ki? ilk maç olmayan penaltı ikinci maç iptal edilen gol
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