Galatasaraylı Emre'nin acı günü
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın dedesi Selveri Akbaba(90), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.24.07.2019 17:09
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın dedesi Selveri Akbaba(90), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Galatasaray formasıyla top koşturan Emre Akbaba'nın Adilcevaz ilçesinde yaşayandedesi Selveri Akbaba, dün gece evinde kalp krizi geçirerek, yaşama veda etti. Dede Akbaba, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yakınları ile sevenlerinin acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazeye futbolcu Emre Akbaba, tedavisi nedeniyle katılamadı.
- Adilcevaz
Galatasaray formasıyla top koşturan Emre Akbaba'nın Adilcevaz ilçesinde yaşayandedesi Selveri Akbaba, dün gece evinde kalp krizi geçirerek, yaşama veda etti. Dede Akbaba, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yakınları ile sevenlerinin acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazeye futbolcu Emre Akbaba, tedavisi nedeniyle katılamadı.
- Adilcevaz
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Kaynak: DHA