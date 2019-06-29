Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı

Park halindeki bir araca maddi hasar veren Sneijder'in, aracın sahibiyle tartıştığı ve bu nedenle polis merkezine götürülerek ifadesine başvurulduğu dile getirildi. Sneijder aracın maddi hasarını karşıladı ve taraflar uzlaştı.

YANINA GELEN KADIN, ARACIN ÜZERİNDEN İNDİRDİ İDDİASI

Özel televizyon SBS 6'da yayınlanan görüntülerde Wesley Sneijder 'in bir başkasının arabasının üzerine çıkarak tavanına oturduğu gözleniyor. Wesley Sneijder 'in daha sonra arabanın ön camını tekmelediği ve kaputunda zıpladığı görünüyor. Görüntülerde otomobilin yanına gelen bir kadının Wesley Sneijder 'e "İçeri gel" diyerek, yıldız futbolcuyu arabanın üzerinden indirmeye çalıştığı yer alıyor.

Çiftin öpüşerek içeri girdiği ve bu sırada olay yerine polisin geddiği de görüntülere yansıyor.

GECEYİ GÖZALTINDA GEÇİRDİ

Partideki aşırı gürültü nedeniyle komşuların şikayeti üzerine birkaç kez eve gelen polisin, otomobile zarar vermesinin ardından Wesley Sneijder'i gözaltına aldığı belirtildi.

Geceyi karakolda geçiren Hollandalı futbolcunun, meydana gelen zararı karşılama konusunda otomobil sahibi ile anlaşmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.