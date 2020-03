Galatasaraylı eski futbolculardan Terim ve Albayrak için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'da bir dönem oynayan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan Faryd Mondragon, Bafetimbi Gomis, Johan Elmander, Felipe Melo, Semih Kaya, Hakan Balta ve Hasan Kabze korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.Faryd Mondragon, Bafetimbi Gomis, Johan Elmander, Felipe Melo, Semih Kaya, Hakan Balta ve Hasan Kabze'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:Bafetimbi Gomis"Geçmiş olsun Fatih Terim #imparator. Kalbim ve dualarım sizinle. İnşallah korona virüsü de yeneceksiniz"Johan Elmander"Aklım,kalbim ve dualarım sizinle beraber"Felipe Melo"Babacım seni çok seviyorum Allah yardımcın olsun umarım en kısa zamanda iyileşirsin. #FatihTerim""Başkanım Kalbim ve Dualarım sizinle beraber,Sizi çok seviyorum #AbdurrahimAlbayrak"Semih Kaya"Senin kararlılığın, gücün ve inancın her zorluğun üstesinden gelecektir hocam. Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!"Faryd Mondragon"Kalbimde her daim çok önemli yerleri olan Abdürrahim ağabeye ve Fatih hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum!!!"Hakan Balta"Bize güçlü durmayı sen öğrettin hocam. Tez zamanda sağlığına kavuşmanı bekliyoruz. Allah acil şifalar versin"Hasan Kabze"Geçmiş olsun Hocam Allah acil şifalar versin. Başaracaksın her zaman olduğu gibi Allah in izniyle, dualarımız seninle - İSTANBUL

Kaynak: İHA