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Galatasaraylı eski futbolcuya hapis cezası verildi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Galli eski futbolcu Dean Saunders, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedince 10 hafta hapis cezası aldı.

28.08.2019 15:45

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Dean Saunders, İngiltere'nin Chester kentinde alkollü araç kullanma şüphesiyle polisler tarafından durduruldu.

10 HAFTA HAPİS CEZASI ALDI

Polislerin, alkometreye üflemeyi reddeden Saunders'ı gözaltına aldığı belirtildi. Çıkarıldığı mahkemede Saunders'a, 10 hafta hapis ve ehliyetine 30 ay el konulması cezası verildiği duyuruldu.

Kariyerinde Liverpool, Aston Villa, Galatasaray, Derby County, Benfica gibi takımlarda forma giyen Galli eski milli oyuncu, 2001'de emekli olmuştu.

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Galatasaraylı eski futbolcuya hapis cezası verildi

Galatasaray, İngiltere, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN: ÜFLESE KAÇ MAÇ CEZA ALACAKMIŞ :)
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LAFIN BİTTİĞİ YER: bu haber bile bizans oyunu yahudi çucuğu oyunu maksat her yerden GALATASARAYIN adını kötü haberlerde dile getirmek. bu haber mi şimdi ? 7 milyar insan var dünyada başka ülkede başka uyruklu yıllaar önce forma giymiş te alkolmetreye üflememiş te hapis almış. ne kadar ilginç. . . . anlaşıldı yazın . . . size verilen görevi iyi yapın sezon sonu böyle şampiyon olursunuz belki. . . .
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DİYARBAKIR''LI: ne gol atmıştı feneve kupa maçında ama
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