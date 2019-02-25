25 Şubat 2019, 13:07
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Galatasaraylı Fernando, Sezon Sonunda Takımdan Ayrılacak

Galatasaray'da forma giyen Fernando, düşen form grafiği nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Geçtiğimiz sezon M.City'den transfer edilen ve gösterdiği performansla kalitesini ispat eden Fernando'nun bu sezon form olarak düşüş yaşaması dikkatlerden kaçmıyor.

TM Dijital Haber Merkezi'nin haberine göre; Orta sahada Ndiaye ile uyum içerisinde olan ve Fatih Terim'in güvendiği oyuncular arasında yer alan Brezilyalı yıldız fizik kapasitesi bakımından bir hayli bitkin gözükürken, 31 yaşındaki oyuncunun yerini Donk'a kaybetmesi Fernando hakkında 'sezon sonunda gönderilir' yorumlarını da beraberinde getirdi.

FERNANDO'YA SEVİLLA VE PORTO TALİP OLDU

Lig biter bitmez tüm orta saha oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fatih Terim'in transfer için Fernando'ya izin verdiği öğrenildi. Scout ekibiyle kapsamlı bir şekilde arama tarama operasyonuna koyulan Terim'in şimdiden çalışmalara başladığı belirtilirken Fernando'nun da Sevilla ve Porto ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Sezon sonunda Ener Banega'yı elinde tutamayacak olan Sevilla'nın orta sahadaki boşluğu Fernando ile kapatmayı planladığı öğrenilirken, Hector Herrera'yla yollarını ayırması beklenen Porto'nun da eski oyuncuna yeniden talip olduğu ifade edildi.

Porto, Sevilla, Fatih Terim, Spor


YORUMLAR (4)
GSLİ : Avrupa futbolunu yıllardır takip ederim. Manchester citynin bıraktığı futbolcuların gittikleri takımlara katkı yaptığını görmedim. Galatasaray olarak biz de fayda görmedik. Jo alves, elano blumer, fernando Reyes. Hepsi hayal kırıklığı
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STTALLİNGARDLI: BEYLER YÖNETİM DİAGNEYİ ALARAK HATA YAPTI 20 GOLE KANDILAR O PARAYA PATO ALINIRDI . PATO NERE DİAGNE NERE
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DOĞA: Fernando süper ligin en iyi 6 numarasıdır.
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