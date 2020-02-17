Haberler » Spor » Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi - Spor

Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

17.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:16Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi
Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 20:29:10