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Galatasaraylı futbolcu Seri gıda zehirlenmesi geçirdi

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'a maç öncesi Seri'denkötü haber geldi. Sarı kırmızılı ekibin yıldız ismi Seri gıda zehirlenmesi geçirdiği için Gençlerbirliği maçının ilk 11'inden çıkarıldı.

05.10.2019 19:04

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde Jean Michael Seri, gıda zehirlenmesi yaşadı. Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken onun yerine Selçuk İnan maça ilk 11'de başlayacak.

3 maçlık cezası sona eren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçına Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone ilk 11'iyle başladı.

Sarı kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina Ankara'ya getirilmedi.

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Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

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