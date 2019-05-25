Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı?

2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar nefes kesti. Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni için platforma kendi seçtikleri şarkılarla çıktı.İşte futbolcuların seçtikleri şarkılar: - Selçuk İnan: Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa - Fernando Muslera: Dj Sonni - Fiesta- Mariano: Grupo Revelçao - Ta Escrito- Ahmet Çalık: Sezen Aksu - Yalnızca Sitem - Younes Belhanda: Mustafa Sandal - Beni Ağlatma- İsmail Çipe: Maher Zain - Mawlaya - Martin Linnes: Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours- Ryan Donk: Umut Timur - Vermedin- Badou Ndiaye: Senegal yerel müziği- Ömer Bayram: İbrahim Tatlıses - Mavişim- Emre Akbaba: Şereftir Seni Sevmek- Henry Onyekuru: Soft - Money- Kostas Mitroglou: Notorious BIG - Hypnotize- Fernando: MC Guime - Pais do Futebol- Semih Kaya: Çav Bella (Bella Siao)- Christian Luyindama: Nego Dimaria - Mbeya Mbeya- Emre Taşdemir: Duman - Senden Daha Güzel- Yunus Akgün: Galatasaray Marşı- Marcao: Nipsey Hussle - Rap Niggas- Muğdat Çelik: Müslüm Gürses - Kaç Kadeh Kırıldı- Sofian Feghouli: Galatasaray Marşı