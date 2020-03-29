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Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular

Galatasaraylu futbolcular Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

29.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:04

Koronavirüs salgını, Türkiye ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor.

YATAK, İZOLASYON VE MALZEME YARDIMI YAPTILAR

Son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izolasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.

Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular

Kaynak: DHA

Etiketler: Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Koronavirüs, Spor

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Galatasaraylı futbolcular Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular

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