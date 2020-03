Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.Sarı-kırmızılı futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştığı geçmiş olsun mesajları şöyle:Fernando Muslera"Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz."Okan Kocuk"Geçmiş olsun Fatih hocam, sen her şeyi kazandın. Bunu da kazanacaksın. Yanındayız. Geçmiş olsun Abdurrahim başkanım, yine o neşeli günlerimize döneceğiz. Yanındayız."Ahmet Çalık"Sevgili Fatih hocam, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim daha sağlıklı bir şekilde başta ailenize,camiamıza ve bütün sevdiklerinize kavuştursun.Her vakit dualarımızdasınız."Marcao"Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn." Duanın anlamı: Allah'ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin."Adem Büyük"Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her şartta güçlü kalmayı, asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim. Biz çocuklarınız, yanınızdayız!"Ryan Donk"Çok geçmis olsun hocam!!!! Hemen iyileşirsin inşallah. "Jimmy Durmaz"Dualarım tüm hastalarımızla beraber. İnşallah her şey normale dönecek. Hocam Fatih terim in ve ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın en kısa sürede hastalığı atlatmalarını diliyorum. Tüm doktorlarımıza ve hemşirelerimize yardım edebilmek ve güvende olmak için lütfen evde kalalım. "Atalay Babacan"Bu zor günler de geçecek hocam. Daha nice başarılara koşacağız. Seninleyiz ve bir kez daha #BirlikteYeneceğiz"Taylan Antalyalı"Sevgili Hocam, Allah acil şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Dualarımız sizinle."Sofiane Feghouli"Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam Fatih Terim. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah'tan sana acil şifalar vermesini diliyorum."Mario Lemina"İnşallah en kısa sürede iyileşeceksin. Tanrıya inanıyor ve gücüne güveniyorum hocam."Radamel Falcao"Tüm dualarım seninle hocam, iyileşmeni diliyorum. "Yunus Akgün"Vazgeçmemeyi biz sizden öğrendik hocam, daha kazanacağımız çok şampiyonluklar, kaldıracağımız çok kupalar var bu zorluğun da üstesinden hep birlikte geleceğiz #birlikteyenecegiz #FatihTerim"Jesse Sekidika"Geçmiş olsun hocam."Henry Onyekuru"Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın, en kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA