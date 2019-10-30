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Galatasaraylı futbolcuların dansözlü eğlencesi olay oldu

Galatasaraylı futbolcuların dansöz oynattığı eğlence sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada ise görüntülerin Beşiktaş mağlubiyeti sonrası mı, başka bir zaman mı çekildiği tartışılıyor.

30.10.2019 11:41

Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcuların partiye katıldığı ve dansöz oynatılan görüntüler sosyal medyayı adeta salladı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü performans sergileyen Galatasaray'da oyuncuların tavrı eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyaya dün gece düşen görüntüler sonrasında sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı videonun derbi maçta alınan mağlubiyet sonrasında bir kısmı ise daha önce çekilmiş olduğu konusunda ikiye bölündü.

"OĞLUM AMELİYAT OLDU" DİYEN DONK'A TEPKİ

Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Galatasaraylı futbolcuların dansözlü eğlencesi olay oldu

Galatasaray, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (27)
FENER WİN WİN:ALLAH rızası için 1 lira 2 lirası olan varmı
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ÖÖÖÖJÖJÖÖÖ:eşofmanlı şevket hocanın dediği gibi benim behuceden neyim eksik. . . kıskançlığına girmiştir. .
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FENERLİBAHÇELİ34:Bu Galatasarayda ipin ucunu Yönetim iyice kaçırmış! Muhterem Başkanları ve Taklacı nerede acaba?
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ABDULRAHMAN ADIGÜZELLERDEN:Benide götürün böle dansözler olsun alkol su gibi aksın çok kıskandım yeaa
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GERÇEK CİMBOMLULAR:ABDURRAHİMİ GÖREMEDİM YOKSA ONLARIN EVİNDE ÇOCUKLARINAMI BAKIYO
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3 0
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HAYRETTİN:hey yavrum beeee. şu manzaraya bak. sen takımın tamamını yabancılardan kurarsan, olacağı bu. tabikide. beter olun lan. geçen sezon fenerin durumuna bunların gelmesini umut ediyor ve yayında ve yapımda emeği geçenlere başarılar diliyorum. ha ha ha ha haa.
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22 13
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ALEX:Kebapçı selahattin de gelmişmiydi :))
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19 8
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FALCAO:HA HA HA HA HA ÇOK İYİ BE ABİ
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3 4
KEBAP MENÜDE YILIN İNDİRİMİ:yok o sponsor olmuş. terimi de davet etmiş ama ailevi sebeplerden dolayı katılamamış
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11 6
ZİYAA:Tam komedi bu Galatasaray! Komedi filmi izlememe gerek yok.
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16 8
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