30 Mart 2019, 19:11
»»

Galatasaraylı Genç Futbolcu Emirhan Kayar'dan Örnek Davranış

Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncularından Emirhan Kayar, örnek bir davranışa imza attı. Hatırlanacağı gibi Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı'nda geçen hafta da Beknaz Almazbekov, lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşündüğü için topu auta atmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, 14 Yaş Altı Ligi 1. Grup'un 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Müsabakanın 19. dakikasında 1-0 önde olan Galatasaray'ın atağında Medipol Başakşehir'den Efe Arda Koyuncu sakatlık geçirdi. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Emirhan, önce bir rakibinden sonra da kaleciden sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, rakibinin yerde kaldığını fark edince golü atmak yerine meşin yuvarlağı taca gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Emirhan'ın da bir gol attığı müsabakayı 7-1 kazandı.

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı'nda geçen hafta da Beknaz Almazbekov, lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşündüğü için topu auta atarak centilmenlik örneği sergilemişti.

GalatasarayGalatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği

GalatasarayGalatasaray'da Gomis Krizi! FIFA'ya Gidiliyor

Öğretmenine Verdiği Kazanma Sözünü Tutamayan Ayşe Şaran, Pistte AğladıÖğretmenine Verdiği Kazanma Sözünü Tutamayan Ayşe Şaran, Pistte Ağladı

FenerbahçeFenerbahçe'den Giroud ve Visca Harekatı

Başakşehir, Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor



YORUMLAR