20 Kasım 2018, 10:34
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Galatasaraylı Maicon'un Eşi, Brezilyalı Futbolcuya Boşanma Davası Açtı

Galatasaraylı Maicon'un 2 ay önce evi terk eden eşi, Brezilyalı futbolcuya boşanma davası açtı.

Yüzünden düşen bin parça, çevresiyle selamlaşmakta bile güçlük çekiyor... Galatasaray'ın yıldızı Maicon'un son dönemdeki bozuk ruh halinin sebebi ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula çocuğunu alarak evi terk etti ve boşanma davası açtı. Uzun süredir eşinden ve çocuğundan ayrı yaşayan Maicon da kelimenin tam anlamıyla bunalıma girdi. Deneyimli oyuncunun normale dönmesi için teknik heyet ve takım arkadaşları seferberlik ilan etmiş durumda.

"SADECE GALATASARAY'I DÜŞÜNÜYORUM"

Olayı doğrulayan Maicon, "Eşim ile ilgili çıkan haberler maalesef doğru ama daha fazla yorum yapmayacağım. Çünkü ilişki kutsaldır. Benim şu an için düşündüğüm tek konu Galatasaray ile kazanmak istediğim başarılar. Tanrıya dua ediyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim güzel insanlar" dedi.

Eşi Tarafından Terk Edilen MaiconEşi Tarafından Terk Edilen Maicon'a Destek Fatih Terim'den Geldi

Galatasaray,Maicon Pereria Roque
20 Kasım 2018 Salı 10:34



YORUMLAR (4)
MARDİN Lİ: Kesin Eşini Başkası Kapmıştır
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YENİ EŞ: şuan bizim evde mal temiz.
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FUAT ERDOĞAN: YILLARDIR DEFANS YAPTIN ARTIK HÜCÜM ETME ZAMANI GİT VE EŞİNİ NE OLURSA OLSUN GERİ AL.
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QWERTY : Fenerbahçeli torpilli damat Ercan saatçi haberi. :)
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