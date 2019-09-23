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Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar!

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun eşi Pan Teixeira, Malatyaspor maçının 1-1 berabere bitmesi sonrasında Galatasaraylı taraftarların kendisine ve kızına ettiği hakaret ve küfürler nedeniyle Instagram hesabını kapatacağını açıkladı. Teixeira yaptığı paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

23.09.2019 12:47

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun eşi Pan Teixeira, Instagram hesabını kapatacağını duyurdu.

Pan Teixeira, taraftarlardan kendisine ve kızına çok sayıda hakaret içeren yorum geldiğini belirtti. Çoğu sarı kırmızılı taraftar ise yaşanan bu olaya sert tepki gösterdi.

SAYFADAN KALDIRDI

Teixeira'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde bomba etkisi yaratırken sarı kırmızılı futbolcunun eşi daha sonra bu paylaşımı sayfasından kaldırdı.

Galatasaray'ın Chaves'ten 4 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Marcao, bu sezon sarı kırmızılı ekiple 6 resmi maça çıktı.

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Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar!

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Instagram, Spor

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