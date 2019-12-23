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Galatasaraylı Nzonzi sakal tedavisi oluyor

Galatasaray'ın Fransız yıldız futbolcusu Steven Nzonzi sakal ekimi için Türkiye de tedavi görmeye başladı.

23.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:06 Galatasaraylı Nzonzi sakal tedavisi oluyor
'ın Fransız yıldız futbolcusu Steven Nzonzi sakal ekimi için de tedavi görmeye başladı.

Fransız yıldız sakal problemleri sebebi ile Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezi Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Steven Nzonzi'nin sakal tedavisine başlanacağını ve en iyi şekilde aşama kaydedileceğini söyleyen Engin Sönmez bunun öncesinde birçok ünlü ismin saç ekimini ve sakal tedavilerini yaptı.

Engin Sönmez'in uzmanlık alanlarından birisi olan sakal ekimi Türkiye de ve Dünya'da birçok kişinin muzdarip olduğu seyrek sakallar yada çıkmayan sakalları tedavi ederek bu problemden kurtulmalarını sağlıyor. - İSTANBUL

Galatasaray, saç ekimi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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