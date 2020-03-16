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Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram'ın, Beşiktaş derbisi sonrası sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve birkaç gün içinde oyuncunun operasyon geçireceği açıklandı.

16.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:24

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında dün Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan derbide düşmesiyle sağ elinde kırık oluşan Ömer'in karşılaşmayı özel bandajla tamamladığı kaydedildi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AMELİYAT OLACAK

Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edildiği aktarıldı.

Tecrübeli futbolcu, birkaç gün içinde ameliyat edilecek.

Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Telekom, Ömer Bayram, Spor

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Yorumlar (1)
FBLİ:geçmiş olsun
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