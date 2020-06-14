Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı

Galatasaray'ın Süper Lig'de son 2 sezondur Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçlar, üzücü sakatlıkları beraberinde getiriyor.

ÖNCE EMRE AKBABA, ŞİMDİ DE MUSLERA

Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera sakatlandı.

Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlık yaşadığı ve sağ ayağında iki adet kırık olduğu tespit edilirken, Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.