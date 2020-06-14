Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Emre Akbaba'nın sakatlanmasının ardından Rize'de üst üste 2 büyük sakatlıkla karşı karşıya kaldı.

14.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:50

Galatasaray'ın Süper Lig'de son 2 sezondur Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçlar, üzücü sakatlıkları beraberinde getiriyor.

ÖNCE EMRE AKBABA, ŞİMDİ DE MUSLERA

Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera sakatlandı.

Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı

Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlık yaşadığı ve sağ ayağında iki adet kırık olduğu tespit edilirken, Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Etiketler: Fernando Muslera, Emre Akbaba, Galatasaray, Rize, Spor, Haber
Yorumlar (3)
ADMİN: rizenin inadına gs yine şanpiyon olur ama musteraya yazık oldu herkes ekmeği için oynuyor ayak kırma değit rize biraz kendine gel futbol oyna kasaplık değil,
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GERÇEK NEDİR: maçın skoru nedir
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