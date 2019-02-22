Galatasaraylı Oyunculardan Maçın Hakemine Alkışlı Tepki!

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ikinci maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oldu. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetti. Türk Telekom Stadında Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçta Portekiz ekibi ile 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligine veda etti.

SARI-KIRMIZILI OYUNCULAR İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın 85. dakikasında Galatasaray'ın Emre Akbaba ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Bu pozisyon sonrası Galatasaraylılar maçın hakemine deyim yerindeyse isyan etti. Ancak hakemin kararı değişmedi. Mücadelenin sonunda sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, Rumen hakem Ovidiu Hategan'ı alkışlayarak tepki gösterdi.