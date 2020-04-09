Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu

2018 Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, takipçilerini evde kalması konusunda sık sık uyarırken, sosyal medya hesabından da yoga, fitness ve pilates paylaşımları yapıyor. Lopyreva'nın Instagram'da 3.3 milyon takipçisi bulunuyor.

GALATASARAY TARAFTARI

Rus model, Galatasaray 'a verdiği destekle biliniyor. 37 yaşındaki isim, her yıl mutlaka sarı-kırmızılı takımın maçlarını tribünden takip etmek için TT Stadı'na geliyor. Rus model, 2015 yılında golcü oyuncu Smolov ile evlendi ve birkaç yıl sonra ayrıldı. Lopyreva 2018 yılında Rus iş adamı Igor Bulatov ile hayatını birleştirdi.