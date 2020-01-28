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Galatasaraylı taraftar grubundan depremzedelere yardım

Galatasaray'ın taraftar grubu "ultrAslan" üyesi gençler, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara 75 koli giysi ve battaniye topladı.

28.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:14Galatasaraylı taraftar grubundan depremzedelere yardım
'ın taraftar grubu "ultrAslan" üyesi gençler, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara 75 koli giysi ve battaniye topladı.
Bolu'daki taraftar grubu gençler, depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı.
Taraftar grubunun Bolu İl Temsilcisi Semih Karaosmanoğlu öncülüğünde toplanan ve içerisinde mont, kazak, pantolon, bot, atkı, bere gibi çok sayıda giysi ve battaniye bulunan 75 koli yardım malzemesinin, AFAD aracılığıyla afet bölgesine iletileceği öğrenildi.

Galatasaray, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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